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Общество

В Нижегородской области почти 90 медучреждений будут работать по ОМС

18:1122.03.2018
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© РИА Новости / Алексей КуденкоНижний Новгород. Архивное фотоНижний Новгород. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Почти 90 медицинских организаций в Нижегородской области будут работать по ОМС в 2018 году, заявил министр здравоохранения региона Антон Шаклунов на заседании регионального правительства в четверг.

Пациент проходит исследование на томографе в клиническом госпитале Мать и дитя в Самаре
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Госпиталь "Мать и дитя" в Самаре будет оказывать медицинскую помощь по ОМС
Одним из центральных вопросов заседания стало обсуждение исполнения программы государственных гарантий бесплатного оказания населению области медицинской помощи за 2017 год. По данным областного минздрава, количество медицинских организаций, которые работают в Нижегородской области по ОМС, за последние шесть лет увеличилось почти в шесть раз.

"Если в 2012 году в регионе по ОМС работали 14 учреждений, то в 2018 их количество увеличилось до 88. По этому показателю мы являемся лидерами в ПФО и занимаем высокие позиции в Российской Федерации. Наша задача – не только привлекать медицинские организации для оказания узкого спектра услуг, но и создавать условия, которые позволили бы им участвовать в этой программе комплексно", — отметил Шаклунов.

По данным министерства здравоохранения региона, расходы на программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 2017 году составили 38,4 миллиарда рублей, в том числе из средств областного бюджета — 9,8 миллиарда рублей, из средств обязательного медицинского страхования — 28,6 миллиарда рублей. Увеличились расходы на амбулаторно-поликлиническую помощь и на медицинскую помощь в дневных стационарах всех типов.

Полис ОМС. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Минздрав проработает предложения по взносам на ОМС для неработающих

Также по информации ведомства, в 2017 году увеличились объемы высокотехнологичной медицинской помощи до 21 589 квот. На данный момент в регионе 18 медицинских организаций оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь.

Министр здравоохранения региона отметил, что важнейшими итогами реализации программы является снижение смертности населения от болезней сердечно-сосудистой системы, новообразований, туберкулеза, ДТП. Показатель младенческой смертности сократился на 40,9%.

Комментируя доклад, глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что благодаря росту числа организаций, которые работают по ОМС, у нижегородцев есть возможность выбирать, куда обратиться за медицинской помощью.

"Нам есть куда развиваться: перед нами стоит задача по дальнейшему совершенствованию работы с первичным звеном здравоохранения. Необходимо выполнить поручение президента РФ и обеспечить шаговую доступность медицинской помощи в сельской местности", — добавил Никитин.

Ранее врио губернатора Нижегородской области дал поручение на две трети увеличить расходы областного бюджета-2018 на высокотехнологичную медицинскую помощь и лекарственное обеспечение льготников. Также глава региона поручил областному минздраву активизировать работу по созданию "бережливых поликлиник". В ходе проекта в регионе будут бороться с очередями и долгим ожиданием приема. В ближайшие годы планируется создать более двухсот "бережливых поликлиник".

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