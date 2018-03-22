В Москве начали промывку дорожных знаков и шумозащитных экранов к весне

Информационно-указательный знак Парковка и знаки дополнительной информации Способ постановки транспортного средства на стоянку и Инвалиды в Москве. Архивное фото

Информационно-указательный знак Парковка и знаки дополнительной информации Способ постановки транспортного средства на стоянку и Инвалиды в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Коммунальщики Москвы начали промывку дорожных знаков и шумозащитных экранов в рамках подготовки к месячнику весеннего благоустройства, сообщили в комплексе городского хозяйства (КГХ) столицы.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе заседания президиума в мэрии сообщил, что в Москве с 1 по 30 апреля проводится общегородской месячник по благоустройству, в рамках которого 14 и 21 апреля пройдут субботники.

По словам вице-мэра, в рамках месячника, помимо прочего, отремонтируют дороги, обновят дорожную разметку, покрасят дорожные ограждения и остановки. Также будут промыты витрины предприятий торговли, благоустроены территории предприятий с посадкой деревьев и устройством цветников, в надлежащий вид приведут территории строительных объектов.

"В рамках подготовки к месячнику весеннего благоустройства ГБУ "Автомобильные дороги" начало промывку дорожных знаков и шумозащитных экранов", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте КГХ.