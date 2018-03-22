Омбудсмен рассказал о результатах проверки в детдомах в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мар – РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области в ходе проверок, проведенных после выявления фактов насилия в одном из интернатов, не выявил массовых и грубых нарушений прав несовершеннолетних в детских домах региона, сообщила пресс-служба омбудсмена.

Ранее в Челябинской области усыновленные воспитанники школы-интерната сообщили своим приемным родителям о случаях насилия в детском учреждении. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних. Обвинение в совершении преступлений предъявлено 51-летнему местному жителю. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "халатность" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.

Уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области Ириной Буториной и ее сотрудниками проводились выездные проверки центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также социально-реабилитационных центров и социальных приютов.

По данным пресс-службы омбудсмена, в области функционирует более 70 учреждений указанного профиля, в них проживают и воспитываются более 2,5 тысячи детей.

"С 25 февраля по 2 марта проведены проверочные мероприятия более чем в 30 учреждениях… Важно, что в ходе посещения и проверок учреждений не было выявлено фактов массовых, а также грубых нарушений прав детей. Вместе с тем уже намечены мероприятия по улучшению проводимой работы с детьми, в том числе и межведомственного характера", — цитирует пресс-служба слова Буториной.

Она уточнила, что несколько индивидуальных вопросов по оказанию помощи детям, воспитывающимся в детских домах, взяла на личный контроль для оказания всесторонней помощи.