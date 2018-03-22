Аппарат омбудсмена сообщил о недовольстве жителей завозом мусора в "Ядрово"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в связи с ситуацией на полигоне "Ядрово" встретилась с представителем инициативной группы, которая рассказали ей о возмущении местных жителей тем, что на полигон продолжают свозить мусор, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного.
"Татьяна Николаевна (Москалькова) сегодня на личном приеме встречалась с представителем инициативной группы, которая рассказала ей, что люди возмущены страшно, что на полигон продолжают прибывать машины. Как она (представитель рабочей группы) сказала, порядка 250 машин с мусором прибыло", — заявили РИА Новости в пресс-службе.
Ранее Москалькова направила обращения в связи с данной ситуацией в Минздрав, прокуратуру и ГУВД области, а также взяла ситуацию на личный контроль. Омбудсмен призвала провести независимую экспертизу экологической обстановки на Ядрово.
Ранее в четверг начальник полигона "Ядрово" Иван Кудельский сообщил, что в настоящее время ведется подготовка купола из утрамбованного мусора на старом теле полигона для начала работ по дегазации. Оператором полигона заключен договор с голландской компанией на проведение работ по дегазации, которая должна начаться с субботы. Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов в свою очередь сообщал, что все работы, связанные с активной дегазацией, идут согласно плану, все мероприятия планируется завершить к 15 июня.