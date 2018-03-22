Родительское сообщество поддержало образовательные стандарты Минобрнауки

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Новые образовательные стандарты, которые разрабатывает Минобрнауки, укрепляют единое образовательное пространство России и дают четкое понимание того, что именно, по каким учебникам и в каком классе должны изучать школьники, сказал РИА Новости ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.

В понедельник объединение учителей литературы "Гильдия словесников" в открытом письме выступило с критикой нового образовательного стандарта по литературе, который разрабатывает Минобрнауки. По мнению учителей-словесников, он лишает школу вариативности построения программ, а также излишне перегружает школьников. В Минобрнауки в свою очередь заявили, что рассматриваемый проект обеспечит единое образовательное пространство, позволяя учащимся беспрепятственно продолжать свое обучение на любом этапе в любой школе России. Однако Совет Минобрнауки РФ по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) на заседании в среду рекомендовал доработать проект единого стандарта.

"Мы уже много лет говорим о том, что необходимо укрепить единство образовательного пространства. То есть, чтобы ребенок и мы, родители, имели четкое представление о том, что, в каком классе будет изучаться и по каким, в том числе, учебникам", — сказал Гусев.

Еще одной положительной чертой новых стандартов, по мнению общественника, является то, что теперь родители смогут заранее знать, какой минимум базовых знаний должен иметь ребенок по окончании каждого класса.

"Та работа, которая была проведена и сейчас представлена, на наш взгляд, как раз в пользу таких вещей… Мы немножко в недоумении в связи с тем, что профессиональное сообщество так настроено против того, что предложило Минобрнауки", — сказал он.

Гусев также отметил, что стандарты не предполагают свести все образование к какому-то примитивному набору требований. Помимо обязательного минимума для педагогов также сохранится свобода в выборе того, что изучать с учащимися помимо этого стандарта.