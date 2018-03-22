Силуанов назвал способы увеличить финансирование здравоохранения

Министр финансов РФ Антон Силуанов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 22 марта 2018

Министр финансов РФ Антон Силуанов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 22 марта 2018

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минфин РФ предлагает увеличить расходы на здравоохранение за счет перераспределения расходов внутри бюджета, заявил министр финансов Антон Силуанов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Здравоохранение: предлагаем рассмотреть возможности бюджета за счёт перераспределения расходов внутри – и выделив это в качестве приоритетной задачи", — сказал министр.

В январе 2018 года российские чиновники заговорили о том, что власти рассматривают возможность проведения бюджетного маневра, который предусматривает увеличение расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру за счет сокращения расходов по ряду других статей бюджета, а также возможной оптимизации налогов.

Президент в послании Федеральному собранию 1 марта также затронул эту тему, особое внимание уделив социальных расходам бюджета. Так, он сказал, что финансирование здравоохранения в России должно увеличиться вдвое, а расходы на развитие медицины должны стремиться к 5% ВВП.