Силуанов заявил о необходимости переориентировать финпомощь для нуждающихся

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Финансовую помощь необходимо оказывать только нуждающимся, чтобы люди с небольшими доходами ощутимо почувствовали надбавки, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Считаем также, что необходимо больше переориентировать помощь именно нуждающимся, как была поставлена задача в послании. Потому что сегодня еще сохранились старые, советские во многом, принципы распределения финансовой помощи всем по чуть‑чуть. Мы считаем, что необходимо сконцентрировать ее исключительно нуждающимся с тем, чтобы люди с небольшими доходами ощутимо почувствовали увеличение добавки в своем содержании",- сказал Силуанов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский лидер и глава минфина обсудили финансовое обеспечение основных направлений послания президента Федеральному собранию.