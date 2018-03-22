Матвиенко заявила о необходимости проведения в России судебной реформы

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия должна быть страной, открытой миру. Нам нужно укреплять и расширять институты демократии, гражданского общества, провести реформу судебной системы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в четверг.

"Наши западные партнеры, которые так "любят" Россию, в последнее время, так нагнетают ситуацию, обвиняют нас во всем, в чем только можно придумать", — сказала Матвиенко на заседании научно-экспертного совета, посвященного реализации задач, озвученных в послании президента РФ Федеральному Собранию.

По ее словам, скоро скажут, что "Карфаген мы тоже разрушили".

"Но что нам точно нужно делать, чтобы динамично развиваться и динамично идти вперед — мы должны расширить реально пространство свободы, об этом тоже шла речь в послании. Укреплять и расширить институты демократии, институты гражданского общества, местного самоуправления. Провести серьезную реформу судебной системы и быть страной, открытой миру, открытой новым идеям, новым инициативам", — подчеркнула спикер.