Москалькова призвала провести экологическую экспертизу полигона "Ядрово"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым провести независимую экспертизу экологической обстановки на мусорном полигоне "Ядрово" после массового отравления детей в Волоколамске.

"Уполномоченный по правам человека считает, что необходимо провести независимую экспертизу экологического состояния полигона", — сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Там уточнили, что Роспотребнадзор взял 27 проб, но не выявил никаких нарушений законных норм. Однако, как пояснили в пресс-службе, в российском законодательстве не определены нормы, регулирующие возможные запахи с объектов утилизации отходов.

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашёл превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.