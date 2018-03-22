Жители Хамовников в день матча 23 марта смогут проехать к домам по пропуску

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Москвичи, проживающие в районе Хамовники, во время проведения футбольного матча между Россией и Бразилией в "Лужниках" смогут проехать к своим домам по резидентским парковочным разрешениям, сообщил журналистам в четверг начальник отдела транспорта префектуры Центрального административного округа Федор Винокуров.

"Для проезда жителей района на территорию, прилегающую к стадиону "Лужники", организована выдача пропусков. Владельцам резидентских парковочных разрешений сотрудники управ районов ЦАО принесли в квартиры и вручили в руки жителям. Жителям, у которых нет оформленных парковочных резиденций, для получения пропуска нужно обратиться в штаб, организованный в управе района Хамовники и ГБУ "Жилищник" района Хамовники", — сказал Винокуров.

По его словам, в настоящее время выдано более пяти тысяч таких пропусков.

Схема движения будет изменена с 22 по 24 марта в районе стадиона "Лужники" в связи с проведением футбольного матча, сообщили ранее в ГКУ "Центр организации дорожного движения". В частности, по ряду улиц будет введено одностороннее движение. Для проезда транспорта будут полностью закрыты Ростовская (от Бородинского моста), Саввинская и Новодевичья набережные, а также ряд выездов на них. В связи с организацией пешеходной зоны также будет перекрыт ряд улиц, включая все выезды и дворовые проезды. Будут недоступны съезды с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную, Комсомольский проспект и улицу Хамовнический Вал. Ряд проездов будет доступен только для местных жителей.

На улицах будет ограничено парковочное пространство. Также будет запрещена парковка и будет введен запрет остановки на всем протяжении улиц Доватора, Льва Выготского, Саввинском малом переулке, Тимура Фрунзе, 2-ом переулке Тружеников, а также на участках ряда других улиц.

Сборная России проведет товарищеский матч с командой Бразилии 23 марта в Москве.