Росгвардия нашла нарушения работы охраны во многих случаях ЧП в школах

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Практически во всех последних случаях агрессивного поведения учеников в школах России были выявлены нарушения работы охранных организаций, которые оказывали услуги безопасности этим школам, сообщил на круглом столе в Общественной палате начальник Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.

В среду 13-летняя ученица города Шадринска Курганской области открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. По сообщению ГУМВД РФ по региону, в результате стрельбы пострадали семь детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому из них не потребовалась.

"Проверки показали, что практически во все этих случаях были нарушения (в работе частных охранных организаций), крайне низкое качество услуг и печальные результаты, о которых все вы через СМИ наслышаны", — сказал Веденов.

В последнее время произошло несколько случаев агрессивного поведения школьников в различных российских регионах, самые громкие — драка с поножовщиной в Перми с 15 пострадавшими и нападение на школу в Улан-Удэ с семью пострадавшими. Это подтолкнуло власти к более пристальному анализу происходящего в этой сфере.

В частности, министерство образования и науки России в феврале анонсировало создание центра координации и развития психологической службы в школах. Предполагается, что такая служба будет, в частности, помогать детям и подросткам в трудных жизненных ситуациях и способствовать предотвращению актов агрессии и суицидов.

Профильное управление по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних решили создать в Генпрокуратуре. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, в фокусе внимания прокуроров должны оказаться две особо проблемные темы — сексуальное насилие над детьми (в том числе со стороны сверстников) и агрессивное поведение.