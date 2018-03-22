МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Акция "Час Земли" пройдет в 25 подмосковных парках культуры и отдыха 24 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

"Двадцать пять подмосковных парков культуры и отдыха примут участие в Международной акции "Час Земли", которая пройдет 24 марта… в 20.30 мск в парках на час будет отключена световая иллюминация и уличное освещение. Кроме того, в парках запланировано проведение различных мероприятий", — приводит пресс-служба слова министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.

Как сообщается, во всех парках пройдут различные активности: в парке имени Лямина городского поселения Яхрома Дмитровского района состоится концерт-акция "Голосуй за природу", парк культуры и отдыха "Городок" Рузского городского округа проведет интерактив "Час Земли", а парк "Центральный" в Реутове — молодежный флешмоб "ЭкоСвет", в парке культуры и отдыха "Пехорка" в Балашихе для гостей организуют программу, состоящую из спортивных соревнований и интеллектуальных игр,

"Час Земли" — крупнейшая международная акция в истории человечества. Ровно на час в одно и то же время в городах по всему миру гаснет подсветка самых известных зданий и памятников. В 2016 году в акции приняло участие более 2 миллиардов человек. Основная идея акции — напомнить каждому человеку о возможности личного участия в защите планеты. Впервые акция прошла в 2007 году в Австралии. Россия к международной экологической акции присоединилась в 2009 году.

Традиционно в России в акции принимают участие более 20 миллионов человек. В назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более чем 1,5 тысячи других московских зданий. В 2017 году "Час Земли" стал самым масштабным за всю историю проведения: к акции присоединились 150 городов России. В столице акция проводится при поддержке правительства Москвы, WWF России и Минприроды.