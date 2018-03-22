МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Акция "Час Земли" пройдет в 25 подмосковных парках культуры и отдыха 24 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.
Как сообщается, во всех парках пройдут различные активности: в парке имени Лямина городского поселения Яхрома Дмитровского района состоится концерт-акция "Голосуй за природу", парк культуры и отдыха "Городок" Рузского городского округа проведет интерактив "Час Земли", а парк "Центральный" в Реутове — молодежный флешмоб "ЭкоСвет", в парке культуры и отдыха "Пехорка" в Балашихе для гостей организуют программу, состоящую из спортивных соревнований и интеллектуальных игр,
Традиционно в России в акции принимают участие более 20 миллионов человек. В назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более чем 1,5 тысячи других московских зданий. В 2017 году "Час Земли" стал самым масштабным за всю историю проведения: к акции присоединились 150 городов России. В столице акция проводится при поддержке правительства Москвы, WWF России и Минприроды.