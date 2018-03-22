На Кубок мира по биатлону в Тюмени продано более 25 тысяч билетов

ТЮМЕНЬ, 22 мар — РИА Новости. На соревнования Кубка мира по биатлону в Тюмени уже продано более 25 тысяч билетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.

"На участие в финальном этапе Кубка мира по биатлону, который стартует в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 22 марта, зарегистрировались 30 команд. По информации организаторов, на соревнования продано более 25 тысяч билетов. Областной центр принимает болельщиков из более чем 60 стран. Ежедневно на стадион будут приезжать порядка 12,5 тысяч зрителей", — рассказал собеседник агентства.

Во время подготовки к соревнованиям в "Жемчужине Сибири" было построено здание нового медиацентра, оборудованного всем необходимым для работы представителей СМИ, увеличено количество мест для зрителей на стадионе с 10 тысяч до 12,5 тысяч, возведен теплый шатер площадью 1,8 тысячи квадратных метров.

"Тюмень хорошо известна в биатлонном мире благодаря спортсменам, которые представляют наш регион на различных соревнованиях. В последние годы наш край зарекомендовал себя и как хорошая площадка для проведения международных стартов. "Жемчужина Сибири" с успехом принимала чемпионат мира по летнему биатлону и чемпионат Европы. Уверен, и на этот раз нас ждут незабываемые впечатления от жаркой борьбы сильнейших атлетов планеты", — привели в пресс-службе слова губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

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