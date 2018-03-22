МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Депутаты Мособлдумы будут вести мониторинг ситуации в Волоколамске, они будут регулярно выезжать на место, сообщил спикер областного парламента Игорь Брынцалов.

"В случае Волоколамска есть свои нюансы и детали, всё нужно тщательно проанализировать. Поэтому дал поручение всему депутатскому корпусу вести мониторинг ситуации: подключатся депутаты, которые избраны от муниципалитета, и также на место будут регулярно выезжать профильные комитеты – по здравоохранению и экологии", — отметил Брынцалов, которого цитирует пресс-служба думы.

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, шестеро госпитализированы. Специалисты минздрава Подмосковья не связывают обращения с полигоном "Ядрово". Роспотребнадзор не нашёл превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.