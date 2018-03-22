Вологодская область показала рекордную явку на выборах президента

ВОЛОГДА, 22 мар — РИА Новости, Виктория Смирнова. На выборах президента России Вологодская область показали рекордно высокую явку за всю историю выборов в регионе в новейшей истории страны — 66,2%, сообщила РИА Новости пресс-служба губернатора области.

"На избирательные участки Вологодской области в единый день голосования 18 марта пришли 658, 993 тысяч человек из 947,066 тысяч зарегистрированных избирателей, явка составила 66,2%. Рекордные показатели в городе Череповце — 69,3%, Вологде — 66,41%. Ранее традиционно города значительно уступали районам по явке. В муниципалитетах-лидерах, где явка на прошедших выборах превысила 71% — Нюксенский, Усть-Кубенский и Тарногский районы", — цитирует пресс-служба слова губернатора области Олега Кувшинникова.

Губернатор подчеркнул, что впервые в новейшей истории страны по этому показателю регион вошел в тройку лидеров по СЗФО.

"Результат для Вологодской области очень хороший, рекордный. Опираясь на итоги предыдущих выборов федерального масштаба, многие эксперты предполагали, что цифры по региону будут меньше. Однако мы видим, что результат по явке — один из лучших на Северо-Западе, и в целом по стране область в числе твердых хорошистов. Это свидетельство того, что губернатор, региональная власть серьезно отнеслись к выборам и проделали огромную работу по обеспечению конституционных прав граждан. Выборы проведены чисто, идеально, прозрачно", — приводит пресс-служба слова политолога Олега Матвейчева.

По данным пресс-службы, в качестве общественных наблюдателей и наблюдателей от политических партий на президентских выборах на Вологодчине было зарегистрировано 3,355 тысяч человек.

"Мы наблюдаем за ситуацией в регионах, в том числе и по линии Национального общественного мониторинга. Наши наблюдатели в Вологодской области отметили отличную организацию процесса голосования. Тенденция увеличения активности голосования в крупнейших городах страны и региона — Вологде и Череповце — на фоне незначительного снижения количества пришедших на участки в районах характерна и для всей страны. Я связываю это с уникальными условиями, в которых проходили нынешние выборы. Люди активно пользовались новыми сервисами, которые были предложены Центризбиркомом", — цитирует пресс-служба слова российского политолога и правозащитника Алексея Мартынова.