В Москве заболеваемость населения туберкулезом уменьшилась на 10%

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом постоянного населения столицы уменьшилась на 10% в 2017 году, рассказала журналистам главный внештатный специалист-фтизиатр Москвы Елена Богородская.

"В 2017 году, за один год, заболеваемость постоянного населения в столице снизилась на 10%, смертность всего населения снизилась на 7,6%, на 17,5% снизилась заболеваемость туберкулезом детей и на 23% распространенность туберкулеза среди детей", — рассказала она.

Так, показатель заболеваемости постоянного населения в Москве в минувшем году составил 11,5 на 100 тысяч населения, что сопоставимо с уровнем заболеваемости туберкулезом во Франции, Испании и Японии. Богородская отметила, что в ближайшие два года этот показатель должен опуститься ниже 10.

"Наша задача — победить туберкулез в Москве вообще. Еще год-два, и у нас будет меньше 10 показатель по городу среди постоянного населения. А дальше наша цель — 5 на 100 тысяч населения. Меньше пяти, я думаю, добиться будет сложно, потому что мы живем в окружении регионов и стран с большим показателем заболеваемости туберкулезом, чем в Москве", — сказала она.

Специалист заметила, что Москва имеет наилучшие показатели в России по заболеваемости среди постоянного населения, распространенности туберкулеза с бактериовыделением и распространенности туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. По словам Богородской, достичь таких показателей удалось за пять лет внедрения новой модели борьбы с туберкулезом в Москве. Так, с 2012 года заболеваемость населения столицы снизилась в полтора раза, при этом заболеваемость среди детей и подростков снизилась в 6,2 и 3,2 раза соответственно. Смертность жителей столицы от туберкулеза, включая приезжих, за пять лет снизилась в полтора раза.

"Согласитесь, это достаточно серьезные цифры, которые позволяют нам выступать с высоко поднятой головой в настоящее время. За эти пять лет бремя туберкулеза в Москве снизилось в два раза", — подчеркнула Богородская.