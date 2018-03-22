В Екатеринбурге экстренно сели два самолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Два лайнера совершили утром в четверг вынужденную посадку в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости представитель аэропорта "Кольцово".

По его словам, речь идет о самолетах компаний "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии", летевших из Москвы в казахстанский Костанай и Омск.

"Рейс Москва – Костанай совершил посадку в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту прилета. Он приземлился в "Кольцово" в 5.05 по местному времени, а вылетел в 10.15. Рейс Москва – Омск приземлился также в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту прилета. Он сел в 8.30, а вылетел в 11.55", — сказал представитель екатеринбургского аэропорта.