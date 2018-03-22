Автомобиль полиции у школы № 15 города Шадринска, в которой 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета. 21 марта 2018

Автомобиль полиции у школы № 15 города Шадринска, в которой 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета. 21 марта 2018

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мар – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, приехавшая в четверг в Курганскую область, побеседовала с учителями, родителям и учащимися школы Шадринска, где школьница стреляла из пневматического пистолета, беседа прошла в целом спокойно, сообщила пресс-служба администрации Шадринска.

В среду 13-летняя ученица города Шадринска Курганской области открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. По сообщению ГУМВД РФ по региону, в результате стрельбы пострадали семь детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому из них не потребовалась.

В четверг Кузнецова встретилась в школе Шадринска с главой города, педагогами, родителями и учащимися. Она пообщалась с родителями как зачинщиц конфликта, так и с родителями пострадавших детей.

"…Беседа с детьми прошла спокойно, у подростков нет агрессии и испуга. Родители, конечно, тревожатся, как и любые родители… Сейчас самое главное — эти тревоги правильно разрешить… Самое главное на этом этапе понятно, что мы все договорились и все видят пути решения", — приводит пресс-служба слова Кузнецовой.

Она добавила, что для координирования ситуации будут привлечены специалисты из разных сфер, в том числе психологи. "Предстоит разговор с ведомствами, разбор деталей этой ситуации, разбор последствий, проблемы координации ведомств в подобных случаях в других образовательных учреждениях", — отметила она.

Из Шадринска детский омбудсмен направилась в правительство Курганской области на межведомственное оперативное совещание руководителей органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению причин, способствующих происшествию в школе №15, и оценке действий системы профилактики, говорится в сообщении.