Дворкович рассказал о некачественной молочной продукции в России

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Доля некачественной молочной продукции в России высока, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, комментируя вопрос одного из студентов РЭУ им. Плеханова о причинах проведения проверок такой продукции.

"Почему мы обратили внимание на молоко — потому что исследования показывали наличие большого процента некачественной продукции. С безопасностью все более или менее нормально, очень редки случаи угроз безопасности. Некачественная продукция — да", — сказал Дворкович в ходе общения со студентами.

"Была продукция, в которой не декларировались полностью потребительские свойства, наличие тех или иных веществ. Например, было написано "сыр", а на самом деле это сырный продукт. Были продукты непонятной из какой страны. Написано Белоруссия, а на самом деле они из Польши", — пояснил вице-премьер.