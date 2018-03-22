В Москве простились с летчиком-испытателем Георгием Мосоловым

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Друзья, родственники и близкие, а также авиаторы и инженеры простились с летчиком-испытателем Георгием Мосоловым, церемония завершилась в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Летчик-испытатель Георгий Мосолов скончался на 92-м году жизни 18 марта.

Генконструктор авиационных комплексов и их вооружений, вице-президент по инновациям Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков назвал Мосолова "легендой реактивной авиации, человеком блистательного патриотизма, жажды жизни и стремления к знаниям", воспитавшим целую плеяду — не одно поколение летчиков-испытателей.

По словам бывшего заместителя главнокомандующего Военно-воздушных сил РФ генерал-полковника Николая Антошкина, Мосолов был "редким, удивительно замечательным испытатель, который дал путевку в жизнь многим авиационным комплексам".

Проститься с Мосоловым также пришел Иосиф Кобзон, он рассказал, как первый космонавт мира Юрий Гагарин познакомил его с Мосоловым, находившимся тогда, "к сожалению, на больничной койке" после неудачного полета. "Он показывал пример другим, он был идеальным человеком", — сказал Кобзон о жизненном пути летчика.

По словам артиста, Мосолов самостоятельно приехал на машине на празднование своего 90-летия. "Мы думали, что он не машине, а на танке приедет на свое столетие, но не получилось", — добавил Кобзон.

На прощании также присутствовал товарищ Мосолова по Петербургской школе летчиков Михаил Кондратов, летчики-космонавты Алексей Елисеев и Токтар Аубакиров.

Родившийся в 1926 году в Уфе летчик Мосолов освоил более 50 типов самолетов. Он проводил испытания опытных реактивных истребителей и наиболее ответственные летные исследования по вопросам аэродинамики, устойчивости и управляемости самолетов. Был удостоен звания заслуженного летчика-испытателя СССР и награжден множеством медалей.

По данным из открытых источников, в сентябре 1962 года с истребителем Е-8/1 (опытном образце МиГа-21), который пилотировал Мосолов, произошел инцидент, едва не стоивший летчику жизни. В машине разрушился двигатель, обломки которого повредили фюзеляж и часть систем самолета. В тот момент Е-8/1 находился на высоте 10000 метров и летел со скоростью более 1,8 тысячи километров в час. Катапультировавшийся в экстремальных условиях Мосолов (катапультирование можно было проводить на скоростях до 800 километров в час) получил тяжелую травму головы и многочисленные переломы, в том числе обеих ног. Во время лечения врачи дважды констатировали клиническую смерть, но летчик выжил.