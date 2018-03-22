Дмитрий Кириллов рассказал о сбережении воды в Крыму

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Потери воды в Крыму за последние 4 года снизились на 20%, заявил в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России Дмитрий Кириллов.

"Многое сделано для сбережения воды. Когда мы начали решать проблему водообеспечения, то для нужд хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения требовался объем порядка 290 миллионов кубометров в год. А сегодня мы пришли к показателю порядка 230. Наши меры по снижению потерь и изменение сознания населения привело к 20-процентному сокращению водопотребления", – сказал Кириллов.

По его словам, то, что было сделано, позволяет говорить, что сегодня обеспечиваются нужды граждан России на полуострове.

"Хотя не всё еще сделано, есть много задач по очистке сточных вод, нужно заниматься и экологией, строительством очистных сооружений, предотвращением загрязнения моря, сохраняя привлекательность Крыма как курорта. Также надо снижать потери воды в жилищно-коммунальном хозяйстве, которое давно не модернизировалось. Для этого правительством России проводится программа социально-экономического развития полуострова", – добавил Кириллов.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий — около 140 тысяч гектаров. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить бурением новых скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу на восток полуострова.

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