Соцуслугу для пожилых "Профилакторий на дому" внедрят по всей Вологодчине

ВОЛОГДА, 22 мар — РИА Новости, Виктория Смирнова. Новую услугу "Профилакторий на дому" для реабилитации пожилых вологжан после болезней будут внедрять в 2018 году во всех комплексных центрах социального обслуживания Вологодской области, сообщила РИА Новости начальник департамента социальной защиты населения региона Лариса Каманина.
По ее словам, практика показала положительные результаты: у всех участников улучшилось эмоциональное состояние, у 95% наблюдалось повышение стрессоустойчивости, улучшение настроения и сна, 100% отметили, что получили новую информацию о том, как придерживаться здорового образа жизни в пожилом возрасте.
Ожидается, что в 2018 году число получающих социальные услуги с применением технологии "Профилакторий на дому" вырастет до 1000 человек.
"Профилакторий на дому" — это помощь пожилому человеку в ускоренном восстановлении после болезней, травм, профилактика хронических заболеваний с целью поддержания социального, психологического и физического статуса, формирования навыков здорового образа жизни. Социальный эффект технологии заключается в возможности получения квалифицированной помощи и поддержки по месту жительства без помещения в стационарную организацию социального обслуживания и улучшения в связи с этим качества жизни", — пояснила начальник департамента соцзащиты.
Получить услуги такого профилактория при отсутствии противопоказаний могут люди пожилого возраста, проживающие в специальном жилом доме для одиноких престарелых или находящиеся на социальном обслуживании на дому. Максимальный курс составляет 10 рабочих дней.