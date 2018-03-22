Соцуслугу для пожилых "Профилакторий на дому" внедрят по всей Вологодчине

ВОЛОГДА, 22 мар — РИА Новости, Виктория Смирнова. Новую услугу "Профилакторий на дому" для реабилитации пожилых вологжан после болезней будут внедрять в 2018 году во всех комплексных центрах социального обслуживания Вологодской области, сообщила РИА Новости начальник департамента социальной защиты населения региона Лариса Каманина.

"Эту технологию решили внедрить повсеместно в связи с успешным опытом ее применения в 2017 году в семи районах области (Бабушкинском, Грязовецком, Междуреченском, Усть-Кубинском, Устюженском, Шекснинском и Великоустюгском), а также в Череповце и в Вологде. Услугами "Профилактория на дому" воспользовались более 400 пожилых людей", — рассказала Каманина.

По ее словам, практика показала положительные результаты: у всех участников улучшилось эмоциональное состояние, у 95% наблюдалось повышение стрессоустойчивости, улучшение настроения и сна, 100% отметили, что получили новую информацию о том, как придерживаться здорового образа жизни в пожилом возрасте.

Ожидается, что в 2018 году число получающих социальные услуги с применением технологии "Профилакторий на дому" вырастет до 1000 человек.

"Профилакторий на дому" — это помощь пожилому человеку в ускоренном восстановлении после болезней, травм, профилактика хронических заболеваний с целью поддержания социального, психологического и физического статуса, формирования навыков здорового образа жизни. Социальный эффект технологии заключается в возможности получения квалифицированной помощи и поддержки по месту жительства без помещения в стационарную организацию социального обслуживания и улучшения в связи с этим качества жизни", — пояснила начальник департамента соцзащиты.

Она подчеркнула, что все мероприятия проводятся с учетом рекомендаций врача как индивидуально в квартирах, так и в помещениях социального учреждения абсолютно бесплатно. Пожилые люди могут получить социально-медицинские услуги (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, общеукрепляющие воздушные процедуры и другие), а также социально-психологические и социально-педагогические услуги, например, трудовую терапию в зависимости от интересов пожилого человека. Также в программу входят восстановительные и реабилитационные мероприятия с использованием портативного оборудования.

Получить услуги такого профилактория при отсутствии противопоказаний могут люди пожилого возраста, проживающие в специальном жилом доме для одиноких престарелых или находящиеся на социальном обслуживании на дому. Максимальный курс составляет 10 рабочих дней.