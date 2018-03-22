Курганским учителям рекомендовали усилить контроль за поведением школьников

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мар – РИА Новости. Департамент образования и науки Курганской области после ЧП в одной из школ региона рекомендует учителям усилить контроль за поведением и эмоциональным состоянием школьников, а также провести родительские собрания, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы департамента образования и науки области Снежанна Трофимец.

В среду 13-летняя ученица города Шадринска Курганской области открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. По сообщению ГУМВД РФ по региону, в результате стрельбы пострадали семь детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому из них не потребовалась.

В департаменте образования и науки Курганской области в четверг состоялось оперативное совещание в режиме видеоконференцсвязи в связи с инцидентом в школе №15. В нем приняли участие руководители и специалисты ведомства, а также руководители муниципальных органов управления образованием региона.

"На совещании было рекомендовано классным руководителям и всем педагогам отслеживать и контролировать резкие изменения в поведении и эмоциональном состоянии школьников. Кроме того, необходимо выявлять подростков с устойчивыми депрессивными симптомами, а также развивать службу школьной медиации, формируя бесконфликтную среду в школе, разрешение конфликтов на ранних стадиях… Также рекомендовано провести работу с родителями, напомнив им, что они выполняют обязанности по воспитанию", — сказала она.

По словам заведующей ресурсным центром "Центр помощи детям" Ольги Мищенко, необходимо провести родительские собрания, возможно, с сотрудниками полиции, чтобы напомнить родителям, что нельзя "допускать детей к местам хранения оружия и других опасных предметов и веществ". Также она рекомендует наладить доверительные отношения с подростком, донести до ребенка, что жизнь человека – это высшая ценность.

Первый заместитель директора департамента Эдуард Абрамов еще раз акцентировал внимание на том, что главное для педагога – это ребенок, его благополучие и здоровье. Поэтому необходимо использовать все возможные ресурсы, мобилизовать все силы, своевременно обращать внимание на тревожные симптомы.

