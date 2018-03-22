МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Многие учебники, производящиеся за счет федеральных средств, после прохождения новой экспертизы Минобрнауки не попадут в федеральный перечень никогда из-за низкого качества, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в эфире радиостанции "Вести FM".

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки представить предложения по повышению качества экспертизы учебников для общеобразовательных школ. Ранее Васильева говорила, что новая экспертиза учебников, которую Минобрнауки РФ разрабатывает по поручению президента, будет готова к февралю — началу марта 2018 года.

"Новые правила экспертизы… будут объективны. И самое важное, что министерство оставляет за собой право проверить каждую экспертизу и обратиться к эксперту, чтобы подтвердить качество той экспертизы. На основании этого будет строиться следующий перечень. Многие из тех, кто сейчас на федеральные деньги эти учебники реализуют, не попадут в этот перечень никогда по качеству учебников", — сказала Васильева.

Она также отметила, что тем самым "наступила" на огромное количество заинтересованных лиц. По ее мнению, издатели и "публика, которая занималась вариативностью в хвост и в гриву" в образовании в этой ситуации могла объединиться.

В понедельник объединение учителей литературы "Гильдия словесников" в открытом письме выступило с критикой нового образовательного стандарта по литературе, который разрабатывает Минобрнауки. По мнению учителей-словесников, он лишает школу вариативности построения программ, а также излишне перегружает школьников. В Минобрнауки в свою очередь заявили, что рассматриваемый проект обеспечит единое образовательное пространство, позволяя учащимся беспрепятственно продолжать свое обучение на любом этапе в любой школе России.