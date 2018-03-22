Глава Минобрнауки ответила на критику новых образовательных стандартов

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева ответила на критику новых образовательных стандартов.
В понедельник объединение учителей "Гильдия словесников" написало открытое письмо с критикой нового стандарта по литературе, который разрабатывает министерство. По мнению педагогов, он лишает школу вариативности построения программ, а также излишне перегружает учеников.
"В "Гильдии словесности" начинают визжать и кричать, как вы убрали вариативность и (хотите) ввести 235 произведений с пятого по девятый классы, но при этом стыдливо умалчивая, что 2/3 произведений — это стихотворения", — сказала Васильева в эфире радио "Вести FM".
Тем не менее, Совет Минобрнауки по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) рекомендовал доработать проект единого стандарта.
"Они (авторы письма — прим. ред.) хотят, наверное, чтобы выбор произведений в десятом классе был безграничен", — добавила Васильева.
Министр также обратила внимание, что помимо "Гильдии словесников" в России есть и другие ассоциации учителей, которые представляют профессиональное сообщество.