Глава Минобрнауки ответила на критику новых образовательных стандартов

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева ответила на критику новых образовательных стандартов.

Она считает, что прежняя система не давала равных возможностей для всех детей. Новый же проект обеспечит единое образовательное пространство, позволяя учащимся беспрепятственно продолжать обучение на любом этапе в любой школе России.

В понедельник объединение учителей "Гильдия словесников" написало открытое письмо с критикой нового стандарта по литературе, который разрабатывает министерство. По мнению педагогов, он лишает школу вариативности построения программ, а также излишне перегружает учеников.

"В "Гильдии словесности" начинают визжать и кричать, как вы убрали вариативность и (хотите) ввести 235 произведений с пятого по девятый классы, но при этом стыдливо умалчивая, что 2/3 произведений — это стихотворения", — сказала Васильева в эфире радио "Вести FM".

Тем не менее, Совет Минобрнауки по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) рекомендовал доработать проект единого стандарта.

"Они (авторы письма — прим. ред.) хотят, наверное, чтобы выбор произведений в десятом классе был безграничен", — добавила Васильева.

Министр также обратила внимание, что помимо "Гильдии словесников" в России есть и другие ассоциации учителей, которые представляют профессиональное сообщество.