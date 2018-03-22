Рекордный снег сойдет. Будет ли потоп?

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Столица готовится к весеннему половодью. Чтобы выяснить, не обернется ли рекордный снегопад потопом, РИА Новости отправилось на Истринское водохранилище, где в канун Всемирного дня воды специалисты "Мосводоканала" провели замеры снега и определили, сколько в нем воды.

Сколько воды в сугробах

На весеннее половодье влияют несколько факторов — высота снежного покрова, содержание воды в снеге, а также погода. В районе водохранилищ, откуда вода поступает в Москву, каждые десять дней проводят "снегомерные съемки".

"Это делается для того, чтобы определить запас воды в снеге на водосборной территории каждого водохранилища и подготовиться к приему талой воды", — рассказывает начальник отдела водоисточников Управления водоснабжения "Мосводоканала" Александр Карпушенко.

"На сегодняшний день запасы снега на водосборных территориях, за которые отвечает Мосводоканал, находятся на уровне 90-112 миллиметров, что соответствует норме, — продолжает он. — Никакого сверхзавала нет. Если говорить об объеме, то это порядка 350 миллионов кубометров".

Однако это не означает, что коммунальным службам можно расслабиться: работа по подготовке к половодью ведется, и ее еще много.

"Чтобы принять весь этот сток, "Мосводоканал" с января выполняет плавную сработку водохранилища (небольшой плавный сброс воды. — Прим. ред.). На сегодняшний день свободная емкость водохранилища — 336 миллионов кубов. То есть мы практически весь сток сможем принять без серьезных сбросов".

Сама снегосъемка происходит следующим образом. Специалисты на снегоходе объезжают водохранилище и замеряют высоту снежного покрова простой линейкой, а с помощью снегомера устанавливают количество воды в нем. Для этого снегом заполняют специальную трубку, взвешивают его и путем нехитрых арифметических операций вычисляют плотность.

© РИА Новости / Антон Денисов Сотрудники АО "Мосводоканал" измеряют количество снега на Истринском водохранилище © РИА Новости / Антон Денисов Сотрудники АО "Мосводоканал" измеряют количество снега на Истринском водохранилище

"Плотность снега в этом году низкая, менялась от 0,13 до 0,38 граммов на сантиметр кубический", — комментирует инженер-гидролог Истринского гидротехнического узла Галина Тямина.

Дело за погодой

Таким образом, запасы воды в снеге опасений у специалистов не вызывают. Однако свою роль еще может сыграть погода.

"У нас есть такое понятие, как "дружное" половодье. Это когда температура воздуха резко повышается, происходит обильное снеготаяние, и сток формируется очень быстро. Другое дело — растянутое, плавное половодье: днем — небольшой плюс, ночью — небольшой минус. Это сдерживает развитие половодья", — рассказывает Карпушенко.

На сегодняшний день, по данным Росгидрометцентра, никакого резкого потепления не предвидится, а к выходным, наоборот, ожидается похолодание до минус 15, отметил он.

"Днем идет небольшое таяние, снег осаживается и уплотняется. Высота его по водосборам водохранилища 47-52 сантиметров. Поэтому пока ничего сверхъестественного", — говорит Карпушенко.

По его словам, половодье 2018-го будет больше всего похоже на 2010-й. Тогда все прошло спокойно. Однако точно прогнозировать погоду на месяц вперед пока не научился никто, и весна еще может удивить.

Чистота под контролем

"Возьмем 2013 год. К началу марта, когда Росгидромет выпустил прогноз о половодье, норма содержания воды в снеге была, как и сейчас. Но буквально за десять дней выпала вторая норма снега. И тогда половодье было серьезным: много подтопленных территорий по Московской области, некоторые набережные оказались подтопленными в Москве", — вспоминает он.

"Мосводоканал" готовится к безаварийному пропуску половодья, проверяется механическое и энергетическое оборудование, личный состав, системы оповещения населения. На случай катаклизма есть 260 единиц техники, которую бросят на ликвидацию последствий подтоплений. Общая мощность насосов 50 тысяч кубометров в час.

Параллельно весной усиливается контроль за качеством воды. "Мосводоканал" уже направил в администрации всех поселений Московской области, находящихся вблизи санитарных зон водохранилищ, сообщения о необходимости следить за предприятиями — потенциальными источниками загрязнения.

"Контроль за качеством воды у нас постоянный, ежедневный, в течение всего года, — рассказывает начальник инспекции зон санитарной охраны Истринского гидроузла Валерий Зверев. — В период половодья, если мы чувствуем ухудшение качества воды, может вводиться двойной или тройной контроль".

Забор воды происходит через лунку, с поверхности и со дна, чтобы получить максимально точные данные. Образцы доставляют в лаборатории. Там проверяют гигиенические нормативы, санитарно-эпидемиологические нормативы, химические свойства воды и ее бактериологию. Задача "Мосводоканала" — контролировать качество воды от плотин водохранилищ до станций водоподготовки, где ее очищают до ГОСТа "Вода питьевая".