Живущих поблизости от полигона "Ядрово" готовы принять шесть санаториев

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Шесть санаториев и лагерей готовы принять людей на время дегазации полигона "Ядрово", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев журналистам.

"Был запрос… Иметь возможность отправить и детей, и взрослых, кто нуждается, в санатории, дома отдыха, обеспечить размещение в лагерях… Это порядка шести санаториев и лагерей, которые сегодня могут комфортабельные условия предоставить, И в том числе включать в себя образовательную программу", — сказал Воробьев.

Он также отметил, что инициативная группа попросила поставить в центр Волоколамска постоянно действующее табло с данными онлайн-мониторинга воздуха.

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашёл в воздухе Волоколамска превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ.