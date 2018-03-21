В Госдуму внесли законопроект о возвращении до 70% госпошлины истцу

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, направленный на возвращение до 70% государственной пошлины истцу при заключении мирового соглашения, отказе от иска, признании ответчиком иска, в том числе по результатам проведения таких процедур, свидетельствуют данные электронной базы.

Законопроект направлен на дополнительное стимулирование сторон к использованию примирительных процедур.

"…До 70 процентов государственной пошлины будет подлежать возвращению истцу при заключении мирового соглашения, отказе от иска, признании ответчиком иска, в том числе по результатам проведения таких процедур",- говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы предлагают исключить из Налогового кодекса РФ положение о том, что уплаченная госпошлина не подлежит возврату при утверждении мирового соглашения, соглашения о примирении Верховным Судом РФ и судом общей юрисдикции.

Авторы законопроекта отмечают, что его принятие может повлечь расходы федерального бюджета в связи с тем, что до 70% государственной пошлины будет подлежать возвращению истцу.