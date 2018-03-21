Путин поздравил россиян с Наврузом

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с праздником весеннего равноденствия Навруз, текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Как отметил глава страны в послании, этот замечательный праздник является важной, неотъемлемой частью исторического, культурного, духовного наследия многих народов страны и знаменует весеннее обновление природы, очищение души и начало новой жизни.

"Отрадно, что древние традиции Навруза бережно передаются из поколения в поколение, и сегодня, как и столетия назад, в городах и сёлах устраиваются широкие народные гуляния, умелые мастера с гордостью демонстрируют произведения декоративно-прикладного искусства, а в каждом доме готовятся национальные блюда, которыми щедро потчуют гостей. И конечно, в эти дни принято вспоминать предков, помогать тем, кто нуждается в заботе и поддержке", — подчеркнул Путин в телеграмме.

Навруз (в переводе с фарси "новый день") байрам, или день весеннего равноденствия, символизирует окончание зимы и приход весны, обновление природы, всего живого, начало нового земледельческого цикла, когда надо готовить землю к новой посевной. В феврале 2010 года Генассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза и призвала государства, входящие в организацию, прилагать усилия для популяризации в мире этого древнего праздника.