Рособрнадзор сообщил о начале досрочного периода ЕГЭ и проверочных работ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Первые досрочные единые государственные экзамены (ЕГЭ) по географии и информатике начались в штатном режиме, без сбоев стартовало и проведение всероссийских проверочных работ (ВПР), сообщила пресс-служба Рособрнадзора в среду.

"Экзамены начались штатно, печать экзаменационных материалов для участников ЕГЭ в аудиториях прошла успешно, ни одного сбоя нет. К технической составляющей, организации пунктов проведения экзаменов замечаний у общественных наблюдателей тоже нет", — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ведомства Анзора Музаева.

Он напомнил, что во время сдачи ЕГЭ будет применяться технология печати и сканирования экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях с защищенных носителей, что позволит полностью исключить попытки искажения результатов и уменьшить нагрузку на организаторов экзаменов.

Кроме того, успешно началось проведение всероссийских проверочных работ, добавили в пресс-службе. "ВПР проходят третий год подряд, к ним уже привыкли и школьники, и родители, и учителя. Принципы всероссийских проверочных работ не изменились с момента старта этого проекта – это работы, которые проверяют основные, самые значимые и важные аспекты подготовки учащихся по каждому учебному предмету. Материалы проверочных работ готовятся на федеральном уровне, и они едины для всей страны", — цитирует пресс-служба слова директора Федерального института оценки качества образования Сергея Станченко.

Расписание ВПР в этом году по просьбам выпускников и их родителей было скорректировано. Первыми проверочные работы напишут одиннадцатиклассники: ВПР для них будут проведены в конце марта — начале апреля, чтобы не отвлекать выпускников в период проведения основной волны ЕГЭ, заключили в ведомстве.