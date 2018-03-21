Более 15 тысяч российских семей обратились за пособием на первенца

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. За назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка обратились 20,7 тысячи семей, пособие назначено 15,4 тысячи семей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

С 1 января этого года в России начали действовать новые демографические меры, одна из которых предусматривает предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

"По информации региональных органов власти, на 16 марта 2018 года за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка обратилось 20,7 тысячи семей. Пособие назначено 15,4 тысячи семей", – цитируют в пресс-службе Минтруда слова Топилина.

В числе регионов-лидеров по числу обратившихся семей – Краснодарский край, Ростовская, Московская и Челябинская области, Москва.