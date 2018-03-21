Эсеры предложили компенсировать потери дольщиков из федерального бюджета

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Депутаты от "Справедливой России" Сергей Миронов, Ольга Епифанова, Михаил Емельянов, Олег Нилов, Олег Николаев и Александр Ремезков внесли в Госдуму законопроект, допускающий направление средств федерального бюджета на компенсации участникам долевого строительства при банкротстве застройщика, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Законопроект устанавливает, что в случае недостаточности средств компенсационного фонда для выплаты возмещения гражданам – дольщикам при банкротстве застройщика и для финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства финансирование этих мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета.
Законопроект также предусматривает выплату возмещения дольщикам независимо от уплаты застройщиком обязательных отчислений в компенсационный фонд по договорам участия в долевом строительстве граждан и от даты заключения договора.