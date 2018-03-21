Эсеры предложили компенсировать потери дольщиков из федерального бюджета

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Депутаты от "Справедливой России" Сергей Миронов, Ольга Епифанова, Михаил Емельянов, Олег Нилов, Олег Николаев и Александр Ремезков внесли в Госдуму законопроект, допускающий направление средств федерального бюджета на компенсации участникам долевого строительства при банкротстве застройщика, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ направлен на решение проблем граждан — дольщиков, столкнувшихся с недобросовестными застройщиками либо с застройщиками, не сумевшими исполнить принятые на себя обязательства в соответствии с заключенными договорами об участии в долевом строительстве, поясняют разработчики.

Законопроект устанавливает, что в случае недостаточности средств компенсационного фонда для выплаты возмещения гражданам – дольщикам при банкротстве застройщика и для финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства финансирование этих мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета.

"Вводимое проектом федерального закона обеспечение финансовой стабильности компенсационного фонда за счет средств федерального бюджета повысит уровень доверия граждан к институту долевого строительства и будет являться стимулом для приобретения жилья", — считают авторы законодательной инициативы.

Законопроект также предусматривает выплату возмещения дольщикам независимо от уплаты застройщиком обязательных отчислений в компенсационный фонд по договорам участия в долевом строительстве граждан и от даты заключения договора.