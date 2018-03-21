Совет Минобрнауки отправил проект единого школьного стандарта на доработку

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Совет Минобрнауки РФ по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) на заседании в среду рекомендовал доработать проект единого образовательного стандарта для начальной и средней школы, предложения по его совершенствованию будут приниматься до 28 марта.

В понедельник объединение учителей литературы "Гильдия словесников" в открытом письме выступило с критикой нового образовательного стандарта по литературе, который разрабатывает Минобрнауки. По мнению учителей-словесников, он лишает школу вариативности построения программ, а также излишне перегружает школьников. В Минобрнауки в свою очередь заявили, что рассматриваемый проект обеспечит единое образовательное пространство, позволяя учащимся беспрепятственно продолжать свое обучение на любом этапе в любой школе России.

"Мне очень жаль, что предметно мы не обсуждали эти стандарты на общественном совете. Тогда бы мы встретились глаза в глаза с теми литераторами, которые имеют свою точку зрения", — заявил в ходе заседания совета заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург.

По его словам, существующий ФГОС "внедрялся тяжело", но дал "блистательные результаты" в начальной школе. Ямбург отметил, что в предлагаемых изменениях "форма осталась, а дух потихоньку уходит", и вот об этом, по словам заслуженного учителя, надо задуматься.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев отметил, что "документ — результат огромной работы", однако в том виде, в каком он есть сейчас, его принимать рано, поскольку у экспертов остаются вопросы не только по литературе, но и по другим дисциплинам.

В свою очередь ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау заявил, что к текущей редакции документа у него есть ряд замечаний — не "политического", а "технического" характера. Замминистра труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцова в свою очередь заявила, что считает необходимым "еще раз проработать содержание проекта" и готова со своей стороны сформулировать предложения по его совершенствованию.

В ходе голосования большинством членов Совета было решено отправить проект единого образовательного стандарта для средней школы на доработку с последующим повторным рассмотрением. "До 28 числа… я прошу членов совета и всех желающих направить свои предложения по доработке стандартов начальной школы и по доработке стандартов основной школы", — подвел итоги заседания совета Минобрнауки по ФГОС глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.