Глава Минприроды встретит "Час Земли" на Красной площади

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава Минприроды России Сергей Донской примет участие в международной экологической акции "Час Земли", он собирается встретить его в субботу в 20:30 на Красной площади, сообщил министр РИА Новости в среду.

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем.

"Я собираюсь отметить "Час Земли" в этом году в Москве, на Красной площади", — сказал Донской.

Во время акции "Час Земли-2018", которая пройдет под лозунгом "Голосуй за природу", участники смогут проголосовать за важнейшие природоохранные инициативы и принять участие в коллективном послании новоизбранному президенту. Ожидается, что акция станет самой масштабной за всю историю проведения и в ней примут участие около 30 миллионов человек по всей России.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" оказывает информационную поддержку акции "Час Земли-2018", выступая официальным информационным агентством акции. Медиагруппа "Россия сегодня" традиционно присоединится к международной акции "Час Земли", которую ежегодно организует Всемирный фонд дикой природы (WWF).