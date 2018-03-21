Путин обсудит с Грефом итоги работы Сбербанка и направления развития

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с главой Сбербанка Германом Грефом, чтобы обсудить итоги работы за прошлый год и основные направления развития на текущий год и перспективу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Предусмотрен ряд рабочих встреч. В частности он (Путин — ред.) примет руководителя Сбербанка Германа Грефа, Вы, наверное, видели, что за последние несколько месяцев он принимал руководителей крупных, скажем так, системообразующих для своих отраслей, компаний, в том числе с госучастием, дабы обсудить результаты их экономической деятельности по 2017 году и понять основные направления развития на текущий год и на перспективу. То же самое сегодня будет обсуждаться с руководством Сбербанка", — сказал Песков журналистам.