Юрист назвал перспективы Telegram по обжалованию решения ВС сомнительными

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Перспективы Telegram обжаловать решение Верховного суда РФ об отказе отменить приказ ФСБ о дешифровке сообщений неоднозначны и сомнительны, заявил РИА Новости член Ассоциации юристов России (АЮР) Роман Ардыкуца.

Верховный суд РФ во вторник отказался по иску юристов Telegram отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений. После получения уведомления о необходимости предоставления спецслужбам ключей декодирования сообщений у Telegram будет 15 дней, чтобы это сделать. По истечении этого срока, если такая информация не будет предоставлена ФСБ, Роскомнадзор обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.

Представитель Telegram заявил о намерении обжаловать это решение, а создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей.

"Предметом рассмотрения иска Telegram Messenger LLP в иске к ФСБ России являлось признание недействительным приказа ФСБ от 19 июля 2016 года № 432, на основании которого в октябре прошлого года компанию оштрафовали на 800 тысяч рублей из-за отказа передать силовикам ключи для расшифровки сообщений", — напомнил Ардыкуца.

Юрист пояснил, что основной довод представителей Telegram был следующий: в приказе ФСБ говорится, что он принят во исполнение пункта 4.1 статьи 10.1 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации", который появился в законодательстве после вступления в силу пакета антитеррористических законов ("закон Яровой") 20 июля 2016 года. Таким образом, по мнению истцов, приказ издан на день раньше опубликования закона.

"Однако представители ФСБ говорили в суде, что в данном случае полномочия ФСБ на издание нормативно-правового акта соблюдены, так как приказ зарегистрирован в Минюсте, опубликован и подписан директором ФСБ 19 июля, но вступил в силу лишь 23 августа 2016 года. Как мы видим, Верховный Суд счел необходимым занять позицию ФСБ, учитывая все доказательства и обстоятельства дела. Решение суда законно", — считает представитель АЮР.

Представители истцов могут обжаловать принятый судебный акт в апелляционной коллегии Верховного суда. "Перспективы обжалования неоднозначны и сомнительны. На сегодняшний день о них сказать нельзя и они зависят от мнения вышестоящей инстанции", — добавил Ардыкуца.