Власти Симферополя выплатят семье погибших в лифте 200 тысяч рублей

Дом в Симферополе, в котором из-за поломки лифта погибли женщина и маленький ребенок. 2 марта 2018

Дом в Симферополе, в котором из-за поломки лифта погибли женщина и маленький ребенок. 2 марта 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Родственникам погибших при падении лифта в многоэтажном доме Симферополя будет оказана материальная помощь в размере 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости глава администрации города Игорь Лукашев.

Инцидент произошел в начале марта в одном из подъездов дома 81 по улице Балаклавской в столице Крыма. При падении лифта погибли женщина и ее 6-месячный сын. У нее остались муж и двое несовершеннолетних детей.

"Мы перечисляем 200 тысяч рублей на счет", — сказал Лукашев.

При этом в администрации города пояснили, что материальная помощь семье будет выплачена в максимально допустимом размере. "Что касается выплаты материальной помощи, сумма в 200 тысяч рублей — это максимально допустимый размер выплаты вследствие аварий на опасных объектах на территории города", — сказал заместитель главы администрации города Исмет Аблаев.

Решение о выплате принято на заседании комиссии по предоставлению материальной помощи инвалидам, ветеранам и гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

По факту ЧП расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.