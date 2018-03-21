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Общество

Москва зажигает: как столичным улицам подбирают подсветку

08:0021.03.2018
(обновлено: 08:16 21.03.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПодсветка в МосквеПодсветка в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Тверская в теплых естественных тонах и Садовое кольцо в золоте: так теперь по вечерам выглядят главные улицы столицы. В центре подсвечены здания, мосты, набережные и даже Москва-река. Кто придумывает для города "световой код", для каких мостов выбрали цвет опала и тигрового глаза — в материале РИА Новости.

Теплые фасады, холодные акценты

К началу 2018 года в Москве архитектурной подсветкой оборудовали уже почти две тысячи объектов. Это фасады домов, эстакады, мосты, магистрали, памятники и другие элементы городской среды.

"Подсветка не только подчеркивает архитектуру зданий, но и визуально добавляет пространства городу. Это очень важно по вечерам, особенно зимой, когда рано темнеет. Так горожанам и туристам комфортнее и интереснее гулять в центре", — рассказал РИА Новости заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Как пояснили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, для архитектурной подсветки столицы предпочтительнее мягкий естественный цвет и небольшая яркость. Ведь требуется лишь обратить внимание прохожих на здание, помочь рассмотреть его архитектуру, вызвать желание сделать фото. Поэтому может показаться, что подсветка в городе везде одинаковая. На самом деле у главных улиц и туристических достопримечательностей свой стиль.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкХрам Николы Чудотворца у Тверской Заставы в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Храм Николы Чудотворца у Тверской Заставы в Москве

Так, индивидуальный "световой код" получила Тверская улица. Светодизайнеры и архитекторы рассматривали ее как целостный туристический маршрут. Фасады подсвечены теплым, слегка желтоватым оттенком, а границы домов очерчены холодными акцентами. Подсветка Нового Арбата, напротив, динамичная, выдержана в деловом стиле, пояснили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Прохожие гуляют на набережной Тараса Шевченко в Москве. На втором плане - Международный деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Садовое кольцо, как одна из главнейших городских магистралей и важный символ Москвы, приобрела облик золотого кольца с золотыми же акцентами на границах фасадов домов", — уточнили в пресс-службе. Современные уличные фонари, ландшафтная подсветка и архитектурное освещение преобразили улицы Большую Никитскую, Мясницкую, Волхонку, Знаменку, Воздвиженку и многие другие. В 2017 году праздничное ландшафтное освещение украсило Бульварное кольцо. Там работают прожекторы со встроенными RGB-модулями для изменения цвета и современная мультисистема для цветного освещения деревьев.

Мосты цвета опала, кварца и тигрового глаза

Отдельной световой концепции дизайнеры придерживались при подсветке московских мостов. Для них, за исключением Большого Каменного моста, создали свечение, напоминающее полудрагоценные камни и минералы.

"Специалисты разработали цветовую карту мостов и на ее основе подбирали подходящий минерал: чем ближе к центру, тем теплее цветовая гамма. В результате Большой Каменный мост символизирует золото, Большой Москворецкий — опал, Лужнецкий — агат и кварц, Новоарбатский — тигровый глаз", — рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

"Преобразилась и акватория Москвы-реки, — продолжает заммэра Петр Бирюков. — Архитектурное освещение мостов через реки Москва и Яуза повысило привлекательность важного туристического маршрута. Кроме подсветки самих мостов, отраженные световые потоки создают на водной глади игру света, которую могут оценить пешеходы на набережных и пассажиры прогулочных катеров".

Огни большого города. Как Москва стала светлее на 40 процентов
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкС 2010 года Москва стала на 40% светлее, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Вантово-пилонный мост «Живописный»
© РИА Новости / Антон Денисов
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С 2010 года Москва стала на 40% светлее, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФПерейти в фотобанкПо его словам, за это время дополнительным наружным освещением оборудовали порядка 17 тысяч объектов.Успенский собор, Сенат и колокольня Ивана Великого (слева направо) на территории Московского Кремля
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
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По его словам, за это время дополнительным наружным освещением оборудовали порядка 17 тысяч объектов.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗа восемь лет посветлело не только на главных магистралях и улицах, но и в 18 тысячах дворов. В них установили 84 тысячи фонарей и светильников.Транспортная развязка на пересечении Варшавского шоссе и МКАД
© РИА Новости / Максим Блинов
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За восемь лет посветлело не только на главных магистралях и улицах, но и в 18 тысячах дворов. В них установили 84 тысячи фонарей и светильников.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкВ 2018 году архитектурно-художественную подсветку получат 400 объектов.Новый Арбат
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В 2018 году архитектурно-художественную подсветку получат 400 объектов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРанее власти заявляли, что число объектов с художественной подсветкой в столице достигло двух тысяч.Снегоуборочная техника на аллее Парка Горького
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ранее власти заявляли, что число объектов с художественной подсветкой в столице достигло двух тысяч.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ 2017 году прошли работы по освещению левого берега Москвы-реки в районе "Москвы-Сити".Прохожие гуляют на набережной Тараса Шевченко в Москве. На втором плане - Международный деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости / Максим Блинов
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В 2017 году прошли работы по освещению левого берега Москвы-реки в районе "Москвы-Сити".
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкНовогодняя иллюминация на Большом Каменном мосту в Москве.Новогодняя иллюминация на Большом Каменном мосту в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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Новогодняя иллюминация на Большом Каменном мосту в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПешеходный мост у Киевского вокзала с подсветкой.Пешеходный мост у Киевского вокзала
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пешеходный мост у Киевского вокзала с подсветкой.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНовогодняя иллюминация на Тверской улице.Новогодняя иллюминация на Тверской улице
© РИА Новости / Илья Питалев
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Новогодняя иллюминация на Тверской улице.
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Свет по случаю

Улицам добавляют яркости и медиафасады. Так, здания окрашивали в розовый во время акции, посвященной борьбе с раком груди. В день борьбы со СПИДом медиафасады демонстрировали красную ленту.

Особую архитектурную и художественную подсветку включают в праздничные дни. Так, 8 Марта зелеными, оранжевыми и желтыми цветами зажглись порядка сотни объектов на 1-й Тверской-Ямской, Новом Арбате и других улицах, а на здании Центрального телеграфа с помощью 540 светодиодных прожекторов и 60 тысяч энергоэффективных светодиодов транслировалось поздравление женщинам. 23 февраля, в День защитника Отечества, здания окрасили российским триколором.

Однако раз в год подсветку отключают. Это акция "Час Земли", цель которой — привлечь внимание к проблемам окружающей среды и напомнить о необходимости разумно расходовать ресурсы, в том числе электроэнергию. В 2018 году Москва примет участие в акции уже в десятый раз. Огни погаснут 24 марта.

"Архитектурно-художественную подсветку зданий, мостовых сооружений и рекламных конструкций отключат на час, с 20:30 до 21:30", — сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТеплоход на Москве-реке у Крымского моста
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Теплоход на Москве-реке у Крымского моста

Все должно быть в тон

Как пояснили в комплексе городского хозяйства Москвы, каждым проектом по архитектурной подсветке занимаются разные специалисты: архитекторы, светодизайнеры, светотехники, инженеры-электрики.

Вид из здания Российской государственной библиотеки на памятник святому равноапостольному князю Владимиру и Большой Каменный мост в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Особая осторожность с памятниками архитектуры. "При подсветке подобных объектов важно размещать светильники и силовые кабели максимально скрытно. Подсветка должна соответствовать цвету фасада. Проектные решения в обязательном порядке согласовываются с департаментом культурного наследия", — подчеркнули там.

Все оборудование архитектурной и ландшафтной подсветки — энергосберегающее, интегрированное в общую систему управления. "Это помогает следовать графику включения и выключения, контролировать электротехнические параметры и дистанционно передавать информацию по количеству потребляемой электроэнергии, исключая ее перерасход", — добавили в пресс-службе. 

В 2018 году архитектурно-художественная и ландшафтная подсветка украсит еще 70 объектов в центре города, в основном на набережных Москвы-реки: Бережковской, Саввинской, Раушской, Космодамианской, у храма Христа Спасителя и в сквере на улице Неглинной.

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