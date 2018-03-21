Москва зажигает: как столичным улицам подбирают подсветку

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Тверская в теплых естественных тонах и Садовое кольцо в золоте: так теперь по вечерам выглядят главные улицы столицы. В центре подсвечены здания, мосты, набережные и даже Москва-река. Кто придумывает для города "световой код", для каких мостов выбрали цвет опала и тигрового глаза — в материале РИА Новости.

Теплые фасады, холодные акценты

К началу 2018 года в Москве архитектурной подсветкой оборудовали уже почти две тысячи объектов. Это фасады домов, эстакады, мосты, магистрали, памятники и другие элементы городской среды.

"Подсветка не только подчеркивает архитектуру зданий, но и визуально добавляет пространства городу. Это очень важно по вечерам, особенно зимой, когда рано темнеет. Так горожанам и туристам комфортнее и интереснее гулять в центре", — рассказал РИА Новости заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Как пояснили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, для архитектурной подсветки столицы предпочтительнее мягкий естественный цвет и небольшая яркость. Ведь требуется лишь обратить внимание прохожих на здание, помочь рассмотреть его архитектуру, вызвать желание сделать фото. Поэтому может показаться, что подсветка в городе везде одинаковая. На самом деле у главных улиц и туристических достопримечательностей свой стиль.

Так, индивидуальный "световой код" получила Тверская улица. Светодизайнеры и архитекторы рассматривали ее как целостный туристический маршрут. Фасады подсвечены теплым, слегка желтоватым оттенком, а границы домов очерчены холодными акцентами. Подсветка Нового Арбата, напротив, динамичная, выдержана в деловом стиле, пояснили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Садовое кольцо, как одна из главнейших городских магистралей и важный символ Москвы, приобрела облик золотого кольца с золотыми же акцентами на границах фасадов домов", — уточнили в пресс-службе. Современные уличные фонари, ландшафтная подсветка и архитектурное освещение преобразили улицы Большую Никитскую, Мясницкую, Волхонку, Знаменку, Воздвиженку и многие другие. В 2017 году праздничное ландшафтное освещение украсило Бульварное кольцо. Там работают прожекторы со встроенными RGB-модулями для изменения цвета и современная мультисистема для цветного освещения деревьев.

Мосты цвета опала, кварца и тигрового глаза

Отдельной световой концепции дизайнеры придерживались при подсветке московских мостов. Для них, за исключением Большого Каменного моста, создали свечение, напоминающее полудрагоценные камни и минералы.

"Специалисты разработали цветовую карту мостов и на ее основе подбирали подходящий минерал: чем ближе к центру, тем теплее цветовая гамма. В результате Большой Каменный мост символизирует золото, Большой Москворецкий — опал, Лужнецкий — агат и кварц, Новоарбатский — тигровый глаз", — рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

"Преобразилась и акватория Москвы-реки, — продолжает заммэра Петр Бирюков. — Архитектурное освещение мостов через реки Москва и Яуза повысило привлекательность важного туристического маршрута. Кроме подсветки самих мостов, отраженные световые потоки создают на водной глади игру света, которую могут оценить пешеходы на набережных и пассажиры прогулочных катеров".

Свет по случаю

Улицам добавляют яркости и медиафасады. Так, здания окрашивали в розовый во время акции, посвященной борьбе с раком груди. В день борьбы со СПИДом медиафасады демонстрировали красную ленту.

Особую архитектурную и художественную подсветку включают в праздничные дни. Так, 8 Марта зелеными, оранжевыми и желтыми цветами зажглись порядка сотни объектов на 1-й Тверской-Ямской, Новом Арбате и других улицах, а на здании Центрального телеграфа с помощью 540 светодиодных прожекторов и 60 тысяч энергоэффективных светодиодов транслировалось поздравление женщинам. 23 февраля, в День защитника Отечества, здания окрасили российским триколором.

Однако раз в год подсветку отключают. Это акция "Час Земли", цель которой — привлечь внимание к проблемам окружающей среды и напомнить о необходимости разумно расходовать ресурсы, в том числе электроэнергию. В 2018 году Москва примет участие в акции уже в десятый раз. Огни погаснут 24 марта.

"Архитектурно-художественную подсветку зданий, мостовых сооружений и рекламных конструкций отключат на час, с 20:30 до 21:30", — сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Все должно быть в тон

Как пояснили в комплексе городского хозяйства Москвы, каждым проектом по архитектурной подсветке занимаются разные специалисты: архитекторы, светодизайнеры, светотехники, инженеры-электрики.

Особая осторожность с памятниками архитектуры. "При подсветке подобных объектов важно размещать светильники и силовые кабели максимально скрытно. Подсветка должна соответствовать цвету фасада. Проектные решения в обязательном порядке согласовываются с департаментом культурного наследия", — подчеркнули там.

Все оборудование архитектурной и ландшафтной подсветки — энергосберегающее, интегрированное в общую систему управления. "Это помогает следовать графику включения и выключения, контролировать электротехнические параметры и дистанционно передавать информацию по количеству потребляемой электроэнергии, исключая ее перерасход", — добавили в пресс-службе.

В 2018 году архитектурно-художественная и ландшафтная подсветка украсит еще 70 объектов в центре города, в основном на набережных Москвы-реки: Бережковской, Саввинской, Раушской, Космодамианской, у храма Христа Спасителя и в сквере на улице Неглинной.