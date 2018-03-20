Набережную Тараса Шевченко в Москве продлят до Филей

МОСКВА, 20 марта — РИА Новости. Столичную набережную Тараса Шевченко планируется продлить до района Фили, рассказал во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на презентации концепции жилого комплекса премиум-класса, который планируется построить на территории Бадаевского пивоваренного завода на набережной Тараса Шевченко.

"Мы не просто так этот проект реализуем, у нас большие планы по развитию набережных. Город сейчас проектирует фактически дальнейшее продление набережной практически до завода Хруничева, до Филей", — сказал Хуснуллин.

Проект жилого комплекса премиум-класса, который планируется построить на территории Бадаевского пивоваренного завода, разработает швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron. По словам заммэра, то, что архитекторы такого уровня будут работать в Москве, это "безусловный прорыв".