Судья КС стал лауреатом Национальной премии по литературе в области права

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Судья Конституционного суда РФ Николай Бондарь стал лауреатом Национальной премии по литературе в области права, которую вручили во вторник в институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА).

"Судья Конституционного суда РФ Николай Бондарь стал лауреатом Национальной премии по литературе в области права за работу "Судебный конституционализм: доктрина и конституционно-судебная практика", — сказали в ФПА.

В 2018 году в списке номинантов на Национальную премию представлены 29 работ: 18 монографий, 10 учебников, одно учебное пособие. Победителями были признаны издания, набравшие наибольшее число голосов, говорится в сообщении.

В мероприятии, учрежденном ФПА в 2015 году, принимают участие члены оргкомитета и комитета по награждению, добавили в пресс-службе палаты.