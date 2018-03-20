Госпиталь "Мать и дитя" в Самаре будет оказывать медицинскую помощь по ОМС

Пациент проходит исследование на томографе в клиническом госпитале Мать и дитя в Самаре

Пациент проходит исследование на томографе в клиническом госпитале Мать и дитя в Самаре

САМАРА, 20 мар — РИА Новости. Новый госпиталь группы компаний "Мать и дитя", недавно открывшийся в Самаре, будет оказывать медицинскую помощь в том числе в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил во вторник журналистам генеральный директор ГК Марк Курцер.

"На сегодняшний день мы, получив лицензию, обратились в министерство здравоохранения Самарской области с тем, чтобы нам выделили определенные квоты. Традиционно у нас большое количество квот по лечению экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)… Сегодня возможность для проведения ЭКО значительно расширились, и мы также в этом году планируем провести такое же количество ЭКО или даже увеличить", — отметил Курцер.

Он добавил, что "Мать и дитя" уже получила квоту на лечение в Самаре инфаркта миокарда. "Вы видели наши операционные, и мы готовы в ближайшее время начать прием пациентов по скорой медицинской помощи… Мы также подали заявки на абдоминальную хирургию, ортопедию, это замена суставов, на проведение КТ и МРТ по программе ОМС", — сказал Курцер.

Госпиталь в Самаре открылся в марте. Общий объем инвестиций в проект составил 3,2 миллиарда рублей. Здание госпиталя в Самаре площадью 15 тысяч квадратных метров состоит из шести этажей. Плановые операционные показатели медучреждения на 164 койки предусматривают проведение до 2,5 тысячи родов, 1,2 тысячи циклов экстракорпорального оплодотворения и 8 тысяч хирургических операций, а также обеспечение до 220 тысячи амбулаторных посещений в год.

Во вторник госпиталь посетила вице-премьер Ольга Голодец. "Клиника будет оказывать медицинскую помощь на высочайшем уровне… Для нас это государственно-частное партнерство представляет совершенно особую важность, потому что такие предприятия, как группа компаний "Мать и дитя", являются локомотивами нашего здравоохранения", — сказала Голодец.

Компания MD Medical Group управляет группой "Мать и дитя". В группу входят 36 медицинских учреждений в России и три франчайзинговые клиники в Киеве.