В Ростовской области за год благоустроят более 20 общественных пространств

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар – РИА Новости. Двадцать три общественных пространства, среди которых парки, скверы, бульвары и аллеи, будут благоустроены в Ростовской области в 2018 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", сообщила журналистам замруководителя рабочей группы по реализации проекта Светлана Мананкина.
"По итогам голосования предполагается, что в 18 территориях будут благоустроены по одному общественному пространству, за которое проголосовали наибольшее число жителей. В Таганроге – два, в Ростове-на-Дону – три", — сказала Мананкина.
Она отметила, что территории, расположенные в центре Ростова-на-Дону, заняли последние места. В лидерах оказались парк Собино, сквер "Северный" и парк "Осенний". Наиболее интересные, на ее взгляд, проекты также победили в Батайске – аллея Панфилова, которая станет музыкальной, а также сквер в Аксае, где акцент будет сделан на природном стиле и казачьих традициях. В районе природного водоема будут установлены скульптуры коней.
По данным министра ЖКХ области Андрея Майера, все проекты до 27 марта пройдут оценку экспертов центра компетенций, а затем будут сданы на госэкспертизу, которая займет около месяца. "Далее будут организованы торги, и в начале июня подрядчики начнут работы на объектах. Завершение благоустройства планируется до конца этого года", — сказал он.