Бывший сокамерник Скрипаля рассказал о его жизни в колонии

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Экс-начальник четвертого управления УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Лапин, отбывавший наказание в мордовской колонии вместе с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, рассказал об их тюремной жизни, сообщает канал "360".

Лапин трудился завхозом, поэтому был обязан знать все о сокамерниках. Скрипаль не был исключением — Лапин читал его приговор, чтобы знать, за что тот осужден.

По его словам, осужденный сотрудник спецслужб работал на швейном производстве. Так как Скрипаль уже "был в возрасте", ему доверили только обрезание ниток.

"Со своей точки зрения я скажу, что есть люди, которые жили в колонии хорошо, ходили чистенькими. Скрипаль был грязный, он ходил нестираный. Да, он был грамотный. Он ходил как отшельник", — отметил Лапин.

При этом заключенному привозили хорошие передачи с колбасой и конфетами. "Не ту пищу, которую мы кушали в столовой", — добавил он.

Кто такой Сергей Скрипаль

В 2006 году бывший полковник ГРУ был осужден за государственную измену на 13 лет. Через четыре года его помиловали и в числе других осужденных за шпионаж в пользу США или Великобритании обменяли на десять агентов российских спецслужб, задержанных в Соединенных Штатах.

В начале марта 2018 года Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии в центре Солсбери. В британском правительстве утверждают, что пострадавших отравили веществом нервно-паралитического действия.

Премьер-министр Тереза Мэй сразу же заявила, что к отравлению бывшего полковника причастны российские спецслужбы. В российском МИД отвергли обвинения Лондона, а посольство отправило британским властям ноту с указанием на необходимость совместного расследования происшествия.