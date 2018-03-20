В Госдуме в среду рассмотрят жалобы журналисток на Слуцкого

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Рассмотрение жалоб журналисток на председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в комиссии по депутатской этике состоится в среду, все пожаловавшиеся на депутата журналистки будут участвовать в заседании, заявил РИА Новости председатель комиссии Отари Аршба.

"Завтра в 15.00", — сказал Аршба, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что всем заявительницам направил официальные приглашения, все журналистки подтвердили свое участие в заседании комиссии. Аршба также отметил, что считает необходимым личное присутствие Слуцкого на заседании. "Считаю, что он (Слуцкий — ред.) должен прийти, речь о нем идет", — сказал Аршба.

Ранее Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки отметили, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Как ранее заявил Аршба, полученные документы рассмотрят после 18 марта.

Сам Слуцкий назвал обвинения поклепом и выразил уверенность в том, что думское руководство разберется в ситуации. Слуцкий отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал. Восьмого марта он извинился в Facebook перед всеми женщинами, которым "невольно причинил любые переживания".