Жительница Кузбасса проголосовала на выборах через час после родов

КЕМЕРОВО, 20 мар — РИА Новости. Власти Кемеровской области решили поздравить всех местных жительниц, ставших мамами в день выборов президента России, в том числе региональную награду получила Екатерина Червова, которая приняла участие в голосовании уже через час после родов, сообщает во вторник пресс-служба обладминистрации.

© Фото : предоставлено Администрацией Кемеровской области Медаль ребенку родившемуся в Кузбассе в день выборов президента © Фото : предоставлено Администрацией Кемеровской области Медаль ребенку родившемуся в Кузбассе в день выборов президента

По данным властей, исполняющий обязанности начальника регионального департамента охраны здоровья населения Александр Брежнев во вторник поздравил жительницу деревни Береговая Кемеровского района Червову с рождением ребенка и вручил ей областную медаль "За веру и добро", а её малышу — памятный серебряный медальон "Рождённому на Земле Кузнецкой".

"Она выполнила и свое женское предназначение, и гражданский долг, проголосовав на выборах президента России спустя всего час после родов. Вместо избирательного участка Екатерина попала в родильный дом областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского, где стала счастливой матерью, родив сына Даниэля. А вскоре сделала свой выбор в пользу одного из кандидатов — к ней в палату пришли члены комиссии с переносным избирательным ящиком", — говорится в сообщении.

Домохозяйка Червова стала матерью второго ребенка. Как уточнили в обладминистрации, вместе с мужем Родионом, сотрудником Росгвардии, они уже воспитывают старшую дочь Доминику, которая родилась в 2015 году в том же роддоме.

Областные власти отмечают, что всего в день выборов президента РФ в Кузбассе появились на свет 62 ребенка: 29 мальчиков и 33 девочки. Больше всего детей родилось в Новокузнецке (18) и Кемерово (15). По инициативе губернатора Амана Тулеева все женщины, родившие 18 марта, получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и медальон "Рожденному на Земле Кузнецкой".

В Кузбассе с 2000 года проводится акция "Родился ребенок", в рамках которой власти поздравляют женщин, ставших мамами в Новый год, Рождество, 8 марта, День защиты детей и День матери. В 2018 году акцию дополнительно провели 26 января, в день 75-летнего юбилея Кемеровской области, и 18 марта, в день выборов президента России.

Выборы президента прошли в России 18 марта. По данным ЦИК, после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,78%), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%). Явка по стране составила 67,4%. Явка по стране составила 67,4%.