Природные пожары на Урале повредили более 280 тысяч гектаров леса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Природные пожары в 2017 году в Уральском федеральном округе (УрФО) повредили более 280 тысяч гектаров леса, это в 3,6 раза больше, чем в 2016 году, сообщил во вторник на совещании полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

Во вторник в Екатеринбурге проходит совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в Уральском федеральном округе с участием секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

"Немало бед приносят лесные пожары. В прошлом году на землях лесного фонда зарегистрировано более 1,5 тысячи пожаров, огнем повреждены или уничтожены леса на площади свыше 280 тысяч гектаров, что в 3,6 раза больше показателя 2016 года. Ущерб от лесных пожаров составил почти 3 миллиарда рублей", — сказал Холманских.

По его словам, существенную помощь в тушении лесных пожаров в период введения режима чрезвычайной ситуации оказывают специально подготовленные парашютисты, десантники Авиалесохраны.

"Это федеральный резерв, подведомственный Рослесхозу. Вместе с тем на территории Уральского федерального округа этот резерв отсутствует. Прошу вас, Николай Платонович, поддержать наше предложение сформировать и разместить федеральный резерв Рослесхоза на территории одного из субъектов федерации в Уральском федеральном округе, например, в Югре, географическом центре федерального округа", — обратился полпред к Патрушеву.

Холманских уточнил, что решение этого вопроса приобретает еще большую актуальность в связи с проводимой МЧС России реорганизацией.

"Так, в марте прошлого года был ликвидирован Уральский региональный центр МЧС России, который имел в своем составе авиационно-спасательный центр и обеспечивал координацию сил и средств на уровне федерального округа. Передача этих полномочий Сибирскому региональному центру МЧС, который находится за 2000 километров от нас, в городе Красноярск, с моей точки зрения, существенно повлияла на эффективность работы существующей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подтверждением этого является, в том числе, отсутствие на сегодняшнем совещании руководителя Сибирского регионального центра", — заявил полпред.