АРЧК объявило старт конкурса идей и проектов "Дальневосточный гектар"

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Валентин Тимаков во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" дал старт конкурса идей и проектов "Дальневосточный гектар".

Конкурс проводится АРЧК при поддержке Минвостокразвития России. Автор лучшего решения по освоению "дальневосточных гектаров" в каждой из пяти номинаций конкурса получит 100 тысяч рублей и возможность представить свой проект инвесторам на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.

"В этом году конкурс идей стартует сегодня, итоги мы подводим в начале августа. Сам конкурс заканчивается 15 июля", — сказал Тимаков.

"Наш конкурс выходит на международный уровень, поскольку землю будут предоставлять соотечественникам, проживающим за территориями Российской Федерации. У нас 30 миллионов соотечественников, и граждане хотят также выбирать землю (на Дальнем Востоке), переезжать. И мы уже видим ряд примеров, когда граждане используют эту возможность. Поэтому мы будем предлагать участие еще нашим гражданам, проживающим за рубежом", — отметил глава АРЧК.