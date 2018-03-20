Эксперт назвал возможную причину, почему Telegram не сотрудничает с Россией

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров, возможно, не сотрудничает с российскими властями, чтобы избежать санкций со стороны США, полагает директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Арсений Щельцин.

Ранее во вторник Верховный суд России отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрования. После этого Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности и дал 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.

"Может быть, это форма безопасности. Он всячески помогает и отчитывается перед американским правительством (при проведении ICO Telegram перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США — ред.), но полностью игнорирует российское правительство, дабы избежать, возможно, каких-либо санкций от американских властей", — сказал РИА Новости Щельцин.

Разработчики популярного мессенджера регулярно сталкиваются с обвинениями со стороны регулирующих органов в России и других странах. В конце июня прошлого года Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию — регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей тогда речь не шла).