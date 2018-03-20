Получатели "дальневосточных гектаров" создают правозащитную организацию

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) помогает хозяевам "дальневосточных гектаров" в создании общественной организации, которая будет отстаивать их права и выступать с инициативами по усовершенствованию законодательства о "дальневосточном гектаре" и мер поддержки, сообщил глава агентства Валентин Тимаков.

"В настоящее время граждане обратились (в АРЧК – ред.) с предложением создать межрегиональную общественную организацию "За дальневосточный гектар", — сказал Тимаков во время пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Это группа людей, которая хотела бы вырабатывать законодательные инициативы, быть таким омбудсменом, отстаивать права получателей гектаров. Не суд должен заниматься, а вот такая ассоциация, которая будет видеть нарушения, поднимать вопросы и решать их. Организация уже проходит регистрацию. И мы, агентство (развития человеческого капитала на Дальнем Востоке), поддерживаем их", — сообщил Тимаков РИА Новости.

С 1 февраля 2017 года программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через 3 года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. Количество заявок от россиян на получение "дальневосточного гектара" превысило 110 тысяч, более 44 тысяч из них одобрено.