В Госдуму внесли законопроект о выдаче маткапитала мачехам и отчимам

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Государственную думу внесен законопроект о праве мачех и отчимов, усыновивших детей своих супругов от предыдущих браков, получать материнский капитал. Об этом сообщается на сайте уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"В ходе заседания участники обсудили тему подтверждения права на получение материнского капитала женщинами и отцами, являющимися усыновителями падчериц и пасынков. Проект закона внесен в Государственную Думу РФ и вскоре будет рассмотрен", — говорится в документе по итогам заседания рабочей группы по вопросам совершенствования механизма обеспечения господдержки семьям с детьми в Общественной палате.

Отмечается, что на заседании также обсуждалась проблема отзыва маткапитала у участников программы госпереселения. Советник аппарата комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Игорь Фокин заявил, что если будут инициированы поправки в закон по этому вопросу, Госдума рассмотрит их в приоритетном порядке.